３日に初入港予定の「ノルウェージャン・サン」のイメージ（Ｃ）ＮｏｒｗｅｇｉａｎＣｒｕｉｓｅＬｉｎｅ米国の船会社が運航するクルーズ船「ノルウェージャン・サン」（７万８３０９トン）が３日、横浜に初入港する。同船は全長２５８メートル、バハマ船籍で、２００１年に建造された。白い船体に描かれた太陽のマークが特徴で、ラウンジや二つのメインダイニングルームを備える。カジノや劇場、プールデッキなどの設備を