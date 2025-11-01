ボートレース住之江の「第５９回住之江選手権競走」が１日、開幕した。土屋蘭（２０＝岡山）は初日１Ｒ、６コースから展開なく６着。レース後は「マイ過ぎ、直線と乗り心地も良くなかった」と調整も仕上がり途上で表情もさえなかったが「前回ここで調子の良かった（自身初の準優進出）ペラに戻して、成績取れるように」と、気持ちを切り換えた。趣味は旅行。今節終了後に予定している韓国旅行がモチベーションになっているそ