ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」は１日、予選最終日の４日目が行われ準優勝戦に出場するメンバーが決まった。中島航（３１＝東京）は得点率６・５０のボーダー上で迎えた予選最終日。４号艇で出走した前半２Ｒをまくりで制すと、２号艇で出走した後半７Ｒでも１号艇・井上慧人をジカでまくって快勝。連勝で得点率を７・６７とし、予選２位で準優勝戦進出を果たした。今節はルー