ボートレース芦屋の「ＫＢＣラジオ杯」は１日、開幕した。吉川勇作（３７＝長崎）は５Ｒを２コースから差して快勝。３連単２万２９２０円の大穴を演出した。「回転はそんなに出てないけど、舟の向き、出足は良かった。素性のいいエンジンって感じはある」と、２連率４０％を誇る好素性１号機の感触は上々だ。期始めの最初のレースで勝利を収め、幸先のいいスタートを切ることに成功。「できることをやって、それの積み重ねだ