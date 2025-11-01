◇フィギュアスケート・第51回西日本選手権第1日（2025年11月1日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子SPが行われ、山下真瑚（中京大）が67・82点で首位発進した。三宅咲綺（シスメックス）が65・87点で2位。三原舞依（シスメックス）が62・31点で3位となった。24選手が進んだフリーは、あす2日に行われる。