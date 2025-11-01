【MLB】ブルージェイズ1ー3ドジャース（10月31日・日本時間11月1日／トロント）【映像】大谷、“謎の打球”→外野手に異変10月31日（日本時間11月1日）行われたワールドシリーズ 6回戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った打球が話題となっている。ドジャース2点リードで迎えた8回表、1死走者なしの場面で、ドジャースの大谷翔平が打席に立つ 。大谷は代わったばかりの3番