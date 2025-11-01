やきいもの食べ比べや、やきいもスイーツなどが楽しめる『やきいもフェス TOKYO 2025』が、東京・中野四季の森公園で10月31日から開催されています。初日を取材し、訪れていた人に話を聞きました。■約30種類のメニューが登場開催4年目となるやきいもフェス。14店舗が出店、約30種類のメニューが登場しています。開催初日、行列ができていたのは『焼き芋3種食べ比べ』と『紅天使の焼き芋クレープ』を販売している店舗。『焼き芋3種