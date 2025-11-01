クマによる人的被害が相次ぐ中、2025年11月21日に公開予定だったスリラー映画『ヒグマ!!』の公開延期が公式X（旧Twitter）にて発表された。新たな公開日については、決まり次第、改めて告知するとしている。【実際の投稿】「公開延期のご案内」「被害が続く状況を真摯に受け止め」映画『ヒグマ!!』は公式Xにて「この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定いたしまし