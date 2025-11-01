終活を意識し始めたとき、愛犬家は「自分亡きあと、飼い犬はどうなるか」と頭を悩ませるものではないでしょうか。できれば犬には幸せな一生を送ってほしいものです。『私が死んだあとも愛する犬を守る本』（日東書院本社）では、愛犬を託せる人が見つかった場合、飼育費用としていくら準備すべきか、また、頼れる人がいない場合の預け先はどこが良いかを紹介しています。今回は、本書からその一部を抜粋。11月1日は「わん（1）わん