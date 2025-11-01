福岡県警八女署は1日、八女市の男性が持つ携帯に同日午後3時ごろ、兵庫県警の警察官をかたる男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「詐欺グループの事件で逮捕した者の家を家宅捜索したら、あなた名義のキャッシュカードが発見された。あなたも詐欺に加担している可能性がある。今日中に兵庫県警に来るように。もし来なかったら逮捕され勾留されるかもしれない」などと言われる内容だった。