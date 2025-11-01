藤田文武氏日本維新の会の吉村洋文代表は1日、自身のX（旧ツイッター）で、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版が報じた藤田文武共同代表側の税金還流疑惑を巡り、藤田氏に連休明けの記者会見で説明させると投稿した。「本人も説明する方針だ」と記した。赤旗は藤田氏側が2017年6月〜24年11月に自身の公設第1秘書の会社に約2千万円を支出し、その会社が同秘書に年720万円の報酬を支払っていたと報じた。約2千万円のうち9割以