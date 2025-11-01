JR北海道は1日、接近した低気圧による強風や大雨の影響で、札幌―釧路間の「おおぞら」や札幌―函館間の「北斗」などの特急22本を含む計114本を運休とした。約7100人に影響した。2日も特急2本を含む計20本が運休し、石北線北見―網走間と花咲線釧路―根室間は線路の点検のため始発から昼ごろまで運転を見合わせる。北海道によると、上士幌町の男性（61）が強風で転倒して頭を強く打って重傷を負ったほか、4人が転倒するなどし