１１月２日に行われる京都競馬の平場レースから、オススメ馬をピックアップする。記者の現場取材で陣営から好感触を得た注目の３頭。好走する可能性は高い！？【１Ｒ２歳未勝利・ダート１８００メートル＝１５頭立て】（１１）ポッドジークはデビュー前、脚元の不安から栗東・坂路主体で調教していたが、この中間はＣＷコースでも調整。今回はダート替わりでもあり、木下助手は「ダートの方がいいかなと思っていた。変わり身