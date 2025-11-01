俳優の松谷鷹也（３１）が１日、都内で開催中の「第３８回東京国際映画祭」で行われた「映画『栄光のバックホーム』ワールド・プレミア上映舞台挨拶」に鈴木京香、高い橋克典、山崎紘菜、前田拳太郎らキャスト陣とともに出席した。映画は脳腫瘍のため２０２３年に２８歳で亡くなった元プロ野球・阪神の外野手、横田慎太郎さんを描いた物語だ。横田さんを演じるにあたり、生前の横田さんと親交を深めていた松谷は「慎太郎さん