１１月２日に行われる東京競馬の平場レースから、オススメ馬をピックアップする。記者の現場取材で陣営から好感触を得た注目の３頭。好走する可能性は高い！？【１Ｒ２歳未勝利・芝１６００メートル＝１２頭立て】デビューから札幌で〈６〉〈４〉着と堅実な走りを見せていた（１）オーシャンステラは、舞台替わりがプラスに出そうだ。「東京はいいですね。前走は２戦目で状態は上がってきていました」と丹内。じっくり構えて