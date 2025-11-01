ボクシングの世界３階級制覇コンビ、バンタム級・スーパーバンタム級・フェザー級制覇の長谷川穂積さんとミニマム級・ライトフライ級・フライ級制覇の八重樫東さんが１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演した。前回の共演時に「八重樫くんは引退して、すごいトレーナーやのに、まだ現役復帰の機会をうかがってる」と長谷川さんに暴露され「チャンスは狙ってます」と答えていた八重