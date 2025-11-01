鹿児島市の宿泊施設の更衣室で、1日夕方、男性の臀部を盗撮した疑いで、福岡県の男（38）が、現行犯逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、福岡県八女市の会社員の男（38）です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は、1日午後5時半ごろ、鹿児島市内の宿泊施設の大浴場更衣室で、山梨県に住む30代男性の臀部をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。 盗撮に気づいた男性が、