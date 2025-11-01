伊東市の田久保前市長が10月31日に失職したことに伴い伊東市は1日、市のホームページを更新し市長の職務代理者を設置したことを明らかにしました。伊東市の田久保前市長は31日、伊東市議会臨時会で学歴詐称疑惑をめぐる2度目の不信任決議案が可決され失職しました。市長が欠けたことに伴い地方自治法の規定に基づき伊東市の近持剛史企画部長が市長の職務代理者になったということです。職務代理の期間は11月1日から次