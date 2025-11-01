１０月２８日、武夷山市で行われた書画展の開幕式。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山11月1日】中国福建省武夷山市で10月28日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界複合遺産に登録されている泰山、黄山、峨眉山・楽山大仏、武夷山にゆかりのある芸術家による書画作品展が開幕した。世界複合遺産は、自然遺産と文化遺産の両方の要素を兼ね備えた世界遺産。展覧会では、各地の雄大な自然や豊かな文化的背景を描