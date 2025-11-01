１０月２６日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４１話「歌麿筆美人首絵」が放送された。歌麿（染谷将太）の浮世絵で江戸を沸かせたい蔦重（横浜流星）は、雲母摺（きらずり）を提案。番組の公式ＳＮＳは「雲母の粉を用いた摺りの技法で、平安時代には和歌や経典を書き写す紙に文様を摺り出すために用いられました。蔦重は『画本虫撰』の蝶の羽などに取り入れており、錦絵での使用は歌麿の『婦人相学十躰