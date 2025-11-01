ダウンタウン松本人志（62）が1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で24年1月以来、約2年ぶりに活動復帰した。ネット上ではお笑い界の大御所のカムバックに歓喜の声が多くみられた。松本は11月1日午後9時から始まった新サービスオープニングの生配信に単独で出演した。大歓声に包まれ涙をこらえるような場面もあり、これまでの経緯やこれからの活動について、相方浜田雅功への思いなどを語った。S