レアル・マドリーのFWキリアン・ムバッペが10月31日、2024-25シーズンのヨーロッパ・ゴールデンシュー授賞式に出席した。クラブ公式サイトが受賞時のコメントを伝えている。同賞はヨーロッパ各国リーグの中で、そのシーズンに最も多くの得点を挙げた選手(得点王)に与えられる。ムバッペはレアル加入1年目の2024-25シーズン、ラ・リーガで31ゴールを記録した。フランス代表FWは「このゴールデンシューを受賞できて光栄です。