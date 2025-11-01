[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]前半にロングスローから2失点。ボール保持率68%を記録した柏レイソルはサンフレッチェ広島の“飛び道具”に屈し、2013年以来12年ぶりのルヴァン杯制覇を逃した。先発出場したMF戸嶋祥郎は試合後、「(広島の)高さが武器だというのは理解した上で入っていたし、準備をしていたけど、自分のところを含めてわかっていたけどやられてしまった」と悔やんだ。身長180cm以上の選手がFW垣田裕暉(