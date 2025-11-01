[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]「タイトルを獲るためにきた」。今年6月に柏レイソルからサンフレッチェ広島へと移籍したFW木下康介は、古巣戦となったルヴァン杯決勝で、最後までピッチに立ってその瞬間を迎えた。「うれしい、うれしいけどホッとしてます。とにかくホッとしてます。今日は絶対負けたくなかったんで、そこだけです」覚悟の移籍を決めたストライカーは、安堵の笑みをこぼした。木下は3-4-2-1の1トップ