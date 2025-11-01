DeNeelが、2026年2月よりキャリア史上最大規模となる東名阪ワンマンツアー＜DeNeel One-Man Tour 2026＞を開催することを発表した。発表が行われたのは本日1日に渋谷で開催された＜DeNeel TWO-MAN LIVE TOUR「PROMENADE」＞東京公演にて。ワンマンツアーは2026年2月14日（⼟）愛知・名古屋 ell.FITS ALLを皮切りに、翌15日（⽇）大阪・心斎橋 ANIMA、そして2月21日（⼟）東京・渋谷 Spotify O-WESTでファイナル