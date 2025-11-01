女子SP演技する山下真瑚＝木下カンセーアイスアリーナフィギュアスケートの西日本選手権第1日は1日、大津市の木下カンセーアイスアリーナで行われ、女子ショートプログラム（SP）は山下真瑚（中京大）が67.82点でトップとなり、三宅咲綺が65.87点の2位、三原舞依（ともにシスメックス）が3位で続いた。男子SPは片伊勢武アミン（関大）が73.41点で首位、中村俊介（木下アカデミー）が2位。アイスダンスのリズムダンス（RD）で