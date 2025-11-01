中島 怜が、3rdシングル「おきらくぜ〜しょん」を2026年2月18日(水)にリリースすることが決定した。今作表題曲の「おきらくぜ〜しょん」は、ヒャダインこと前山田健一による作詞作曲による賑やかな楽曲となっている。わちゃわちゃとした楽しさ満点な雰囲気を基調としながらも、中島らしいマイペースでのんびりなところも含まれている、まさに「のんびりおきらくポップス」に仕上がった。©赤池宗・オーバーラップ／お気楽製作