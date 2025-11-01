行き交う観光客らの目を楽しませている「春節燈花」＝１日、横浜中華街中国の旧正月「春節」に向け、イルミネーションで祝賀ムードを盛り上げる「春節燈花（とうか）」が１日、横浜中華街（横浜市中区）で始まった。縁起の良い赤と金を基調としたランタンを組み合わせ、華やかな光で街全体を幻想的に演出している。来年３月３日まで。２００３年から続く恒例イベントで、本年度のテーマは「馬年吉祥（まんねんきっしょう）」と