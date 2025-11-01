今週１０月２９、３０日の栗東・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は２９日のダークエクリプスとキタノズエッジで、４９秒８と好タイムが出た。１１月２日の京都１２Ｒに出走するロンドボスは５１秒１で、３０日の４位にランクイン。好走につながるか。【２９日・栗東】８００メートル〈１〉ダークエクリプス４９秒８〈１〉キタノズエッジ４９秒８〈３〉カズプレスト５０秒７〈３〉オーサムユニバンス