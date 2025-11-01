巨人の荒巻悠内野手が１日、秋季キャンプで李承ヨプ臨時コーチから熱血指導を受けた。荒巻が貴重な時間を過ごした。フリー打撃前に李臨時コーチと言葉を交わすと、ロングティーではトスを上げてもらいながらバットを振り込んだ。練習後には「ありがとうございました」と脱帽し、グータッチ。「昨日バッティングについて教えてもらって、そこから今日も引き続きやりました。『いいスイングしてるから自信を持って』と言ってもら