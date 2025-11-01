俳優の木村佳乃さん（49）が10月31日、子どもたちに向けた映画を上映する『第32回キネコ国際映画祭』のオープニングセレモニーに登場。初参加した映画祭の魅力について語りました。子どもたちの国際映画祭として今年で32回目を迎えるこのイベント。子どもたちが世界中の映画を日本語で楽しむために、スクリーンを見ながら生で吹き替えを行う“ライブシネマ”など、ユニークな取り組みを行っています。オープニングセレモニーには、