2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、サンフレッチェ広島が一気呵成の前半3得点で柏レイソルを下し、3年ぶり2度目のルヴァンカップ制覇を果たした。先制点をマークする活躍でMVPに輝いた荒木隼人は「あまり実感はないですけど、メンバーが入れ替わって若い選手もまた入ってきた。決勝まで上がってきてタイトルを取ることは素晴らしいこと」とタイトル獲得を噛み締めた。勝敗を分けたのはセットプレーだ。「質の高いボールを投