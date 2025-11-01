明治安田J1リーグ第35節で目下、残留争いを強いられている横浜F・マリノスに0−3の完敗を喫してから一週間。サンフレッチェ広島は気持ちを切り替え、JリーグYBCルヴァンカップ決勝・柏レイソル戦に挑んだ。東京・国立競技場に今季公式戦最多となる6万2466人の大観衆が集結する中、行われた大一番。下馬評ではリーグ戦3連勝中の柏優位という声もあったが、一週間の調整期間を得た広島は、横浜FM戦とは全く別のチームに変貌して