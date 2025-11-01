【クアラルンプール共同】ヘグセス米国防長官は1日、マレーシアの首都クアラルンプールで開かれた米国と東南アジア諸国連合（ASEAN）の国防相会議で、中国とASEANの一部加盟国が対立する南シナ海情勢を巡り、中国が「不安定化を招く行動を増加させている」と批判した。ヘグセス氏は、ASEAN加盟国の領海や南シナ海で中国による「嫌がらせや違法な行動を（米国は）共有した」と強調。中国が「海域の管轄権を違法に主張している」