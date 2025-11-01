お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が家族で仮装した写真を公開し、ファンをほっこりさせている。１日までにインスタグラムで「ハッピーハロウィン今年はチェンソーマンとバニーガールこうしていろんなイベントを家族で楽しく過ごせて最高です」と書き始めると、妻の藤本美貴をはじめ家族全員でコスプレをした写真をアップ。庄司の鍛え上げられた体も披露された。「恥ずかしくなんかないよそもそもハロウィンは…なんて言