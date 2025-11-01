「全力投球」――この言葉がまさに似合う人のひとりが、藤原紀香さんだ。大学在学中に「ミス日本グランプリ」に輝き芸能界デビュー。その華やかな美貌と抜群のスタイルで瞬く間に人気者となり、これまで俳優としても多くの舞台やドラマで活躍を続けてきた。一夜限りの音楽特番で中森明菜さんの「DESIRE」を衣装もウィッグも本気モードで披露し喝采を浴びるなど、常に全力で楽しみ、周囲にエネルギーを与える姿勢にも称賛が集まる。