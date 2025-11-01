結婚生活で、避けて通れないテーマのひとつが「義実家との距離感」です。その最たるものが旦那からの同居提案なのではないでしょうか。『旦那から「俺の実家で同居しよう」。あなたはどうしますか？』旦那さんになんと返すかと投稿者さん。突然言われたら戸惑ってしまいそうです。義実家での同居に対してママたちはどう思っているのでしょうか。実際に同居した体験も寄せられました。ママたちの反応を紹介していきます。義実家同居