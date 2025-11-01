私はルナ。夫のヨウスケと暮らしています。最近私は職場で、チーム内に仕事を割り振るリーダー的なポジションにつきました。けれど、子育て中のメンバーは仕事を放り出して急に帰ることがあり、その責任感のなさに私はモヤモヤしています。そんなある日、久しぶりに学生時代の友人ナツミと会いました。私は良かれと思って、子ども抜きでの温泉旅行を提案したのですが……。ナツミには「もうやめよう」と話を打ち切られ、気まずい雰