◆りそなBリーグ2部（B2）福岡66―78神戸（1日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）ライジングゼファー福岡がホームで首位神戸に逆転負けし、2連敗で西地区4位に後退した。◆ノルマは平均4000人…B2福岡の今季入場者数はこちら◆前日に今季最少の55得点しか奪えなかった福岡にとって雪辱戦。ベテランのジャスティン・バーレルが前半だけで19得点した活躍などで、37―31で前半を終えた。しかし後半は神戸の堅守に阻まれ、3点シ