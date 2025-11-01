やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巖さんの姉・ひで子さんが、イタリアでの国際会議で死刑廃止などを訴えたことを振り返りました。 【動画】「死刑廃止運動のお願いでき、私は満足」再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんイタリアの国際会議でスピーチ振り返る＝静岡・浜松市 ひで子さんは、11月1日、静岡県浜松市内で記者会見を開き、イタリアで行われた国際会議に参加したことを振り返りました。 ひで子さ