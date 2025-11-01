静岡県浜松市で11月1日、できたばかりの日本酒の味見会が開かれました。 【動画】「しぼりたてはねぇ、さわやかだね」できたばかりの日本酒の味見会火入れも割水もしない生原酒1200リットル用意＝静岡・浜松市 鏡割り「ヨイショ、ヨイショ、ヨイショー」 浜松市浜名区の「花の舞酒造」で開かれた新酒味見会では、9月下旬から11月1日までにしぼられた、火入れも割水もしない生原酒の「純米しぼりたて」1200リットルが用意