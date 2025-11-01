息子（56）の遺体を自宅に放置して遺棄したとして、逮捕・送検されていた母親（86）と知人の女性（54）について、地検沼津支部は10月30日付で不起訴処分としました。 10月30日付けで不起訴処分となったのは、静岡県小山町に住む、母親の清掃員の女性（86）と、神奈川県に住む知人の無職の女性（54）です。 2人は、9月13日までの間に、清掃員の女性と同居する息子（56）の遺体を、自宅に放置して遺棄した疑いで、逮捕、送検されて