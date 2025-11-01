2日（日）の天気太平洋側では行楽日和となりますが、北日本や日本海側では雷雨に注意が必要です。●西日本、沖縄晴れ間の出るところが多いですが、日本海側を中心に昼前後からは雨や雷雨となるところがあるでしょう。日中は20℃を超えるところが多く、過ごしやすくなりそうです。●東日本北陸は大気の状態が非常に不安定で、局地的に激しい雷雨となるおそれがあります。一方、東海や関東は晴れて、最高気温は22℃前後。お出かけ日