俳優の花總まりと森公美子が１日、都内でミュージカル「バグダッド・カフェ」（２〜２３日、東京・シアタークリエ。愛知、大阪、富山公演あり）の囲み取材と公開通し稽古を行った。テーマ曲「コーリング・ユー」でも知られる同名の大ヒット映画をパーシー・アドロン監督が自らミュージカル化（脚本・歌詞）した作品の日本初演で、演出は小山ゆうな氏。花總は米国旅行中に夫とケンカ別れしたドイツ人のジャスミン役、森は砂漠で