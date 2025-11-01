【ニューデリー共同】インド南部アンドラプラデシュ州スリカクラムの寺院で1日、詰めかけた信者らが押し倒される雑踏事故が起き、地元メディアによると9人が死亡した。この日はヒンズー教徒にとって縁起のいい日とされ、2千〜3千人の収容人数に対し約1万5千人が殺到していた。犠牲者の大半は女性と子どもだった。事故が起きた一帯は建設工事中で、出入り口は一つしかなかったという。インドでは雑踏事故が頻繁に起きており、