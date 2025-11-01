「出雲駅伝は、2年ぶりにいわゆる大惨敗に終わりました。負けには二つあるなと思っているんですけども、本当に力が無くて負ける。もう一つは駅伝特有の区間配置のミスによって負ける。どちらかなと分析したところ、私なりに考えたところは、後者、監督采配が非常に悪かったというような負けだったなと感じております。この全日本大学駅伝は、7年ぶり3度目の優勝を目指して、頑張っていきたいと思っております。昨年から少し