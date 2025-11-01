【その他の画像・動画等を元記事で観る】森口博子の新曲「ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜」のミュージックビデオがYouTubeにて公開となった。本楽曲は1991年に公開された映画「機動戦士ガンダムF91」の主題歌としてヒットし、NHK「紅白歌合戦」で歌われた「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」のアンサーソング。34年の時を超え、再びシンガーソングライターの西脇唯が書き下ろした。歌詞には映画作品の“その後”を