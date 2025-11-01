大阪発4人組バンドDeNeelが、11月1日に渋谷で開催したDeNeel TWO-MAN LIVE TOUR「PROMENADE」東京公演にて、キャリア史上最大規模となる東名阪ワンマンツアー「DeNeel One-Man Tour 2026」の開催を発表した。ツアーは2026年2月14日（⼟）愛知・名古屋 ell.FITS ALLを皮切りに、翌15日（⽇）大阪・心斎橋 ANIMA、そして2月21日（⼟）東京・渋谷 Spotify O-WESTでファイナルを迎える。チケットは、チケットぴあに