■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛は、彼の海外赴任についていくと伝えた途端、母の激しい反対を受ける。かつて母を支えるために留学を諦めた凛にとって、この結婚は“自分の夢を取り戻す”ための決意でもあった。後日、彼を伴い再び挨拶に訪れるも、親の思いを無視されたと感じた母は「このまま結婚したら後悔する」と言い放つ。後日、母を怒らせたことを悔やみつつ、凛は「私のこと何も覚えていないのに、なぜ結婚