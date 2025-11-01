１１月２日は東西で新馬戦４レースが行われる。仕上がり、将来性、勝負気配の３項目から、それぞれ上位３頭を選出した。【東京４Ｒ・芝１６００メートル牝＝１６頭立て】▼仕上がり１６ペスキエーラ１４シェーロドラート１０グレイシエーション▼将来性８モートンアイランド１０グレイシエーション１４シェーロドラート▼勝負気配８モートンアイランド１６ペスキエー